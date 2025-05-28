Путин поручил расширить полномочия фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин заявил о намерении расширить полномочия фонда «Защитники Отечества», чтобы организация могла оказывать помощь в занятиях спортом военнослужащим с инвалидностью.

Решение было озвучено на заседании совета по развитию физической культуры и спорта после предложения статс-секретаря и замглавы Минобороны Анны Цивилевой, которая возглавляет фонд.

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По словам Путина, изменения будут внесены в соответствующий указ, регулирующий деятельность фонда.

Он отметил, что эффективнее наделить существующую структуру новыми функциями, чем создавать дополнительные организации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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