Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов

Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов, заявил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

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Он отметил, что погибшие были офицерами, и были ликвидированы во время выполнения боевого задания.

Иных подробностей Ракита не привел.

Ранее днем Белый дом заявил о прогрессе в наступлении украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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