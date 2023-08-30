Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов
30 августа 202320:25
Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов, заявил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.
Он отметил, что погибшие были офицерами, и были ликвидированы во время выполнения боевого задания.
Иных подробностей Ракита не привел.
Ранее днем Белый дом заявил о прогрессе в наступлении украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru