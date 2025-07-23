ВСУ атаковали Новочеркасск

Вооруженные силы Украины атаковали Новочеркасск Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Частный дом загорелся в Подмосковье после падения беспилотника

По словам очевидцев, обломки беспилотных летательных аппаратов упали в центре города. Целью была Новочеркасская ГРЭС.

В городе работает система ПВО. Один беспилотник сбит в районе Троицкой площади, другие тоже уничтожены.

Ранее стало известно, что ПВО сбила 35 украинских дронов над регионами России за ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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