ВСУ атаковали Новочеркасск
23 июля 202501:41
Вооруженные силы Украины атаковали Новочеркасск Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, обломки беспилотных летательных аппаратов упали в центре города. Целью была Новочеркасская ГРЭС.
В городе работает система ПВО. Один беспилотник сбит в районе Троицкой площади, другие тоже уничтожены.
Ранее стало известно, что ПВО сбила 35 украинских дронов над регионами России за ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru