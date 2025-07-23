ВСУ атаковали Новочеркасск

Совфед на итоговом заседании в весеннюю сессию рассмотрит порядка 90 законов Лагерь в Челябинской области закрыли из-за массового заболевания детей Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет Александр Сокуров рассказал о своем фильме «Дневник режиссера», который покажут на фестивале в Венеции