США отказались строго следовать установленному Трампом сроку по санкциям против РФ

По ее словам, когда глава государства «указывает определенный промежуток времени, это может означать любое время в пределах этого промежутка». Дипломат указала, что во время переговоров Москвы и Киева ситуация может сильно измениться, а подвижки в урегулировании способны поменять установленные промежутки времени.

Российская и украинская стороны в ходе нового раунда переговоров обменяются мнениями касательно меморандумов о видении мирного урегулирования, которые они передали друг другу во время прошлого раунда, и обсудят ряд гуманитарных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

