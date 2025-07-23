США отказались строго следовать установленному Трампом сроку по санкциям против РФ

США не в строгом виде следуют срокам, которые были установлены главой государства Дональдом Трампом по поводу введения санкций и пошлин в отношении России в случае неурегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Госдема Тэмми Брюс.

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По ее словам, когда глава государства «указывает определенный промежуток времени, это может означать любое время в пределах этого промежутка». Дипломат указала, что во время переговоров Москвы и Киева ситуация может сильно измениться, а подвижки в урегулировании способны поменять установленные промежутки времени.

Российская и украинская стороны в ходе нового раунда переговоров обменяются мнениями касательно меморандумов о видении мирного урегулирования, которые они передали друг другу во время прошлого раунда, и обсудят ряд гуманитарных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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