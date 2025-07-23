США отказались строго следовать установленному Трампом сроку по санкциям против РФ
США не в строгом виде следуют срокам, которые были установлены главой государства Дональдом Трампом по поводу введения санкций и пошлин в отношении России в случае неурегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Госдема Тэмми Брюс.
По ее словам, когда глава государства «указывает определенный промежуток времени, это может означать любое время в пределах этого промежутка». Дипломат указала, что во время переговоров Москвы и Киева ситуация может сильно измениться, а подвижки в урегулировании способны поменять установленные промежутки времени.
Российская и украинская стороны в ходе нового раунда переговоров обменяются мнениями касательно меморандумов о видении мирного урегулирования, которые они передали друг другу во время прошлого раунда, и обсудят ряд гуманитарных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru