Пезешкиан согласился с утверждением, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
Иран согласен с заявлениями американского президента Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, сообщил телеканалу Al Jazeera иранский лидер Масуд Пезешкиан.
По его словам, обогащение урана продолжится в рамках международного права. «Разговоры о завершении нашей ядерной программы — всего лишь иллюзия», — указал глава государства. При этом он отметил, что Тегеран не потерпит угроз и диктата в отношении его ядерной программы.
Ранее Трамп заявил, что готов нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru