Пезешкиан согласился с утверждением, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

По его словам, обогащение урана продолжится в рамках международного права. «Разговоры о завершении нашей ядерной программы — всего лишь иллюзия», — указал глава государства. При этом он отметил, что Тегеран не потерпит угроз и диктата в отношении его ядерной программы.

Ранее Трамп заявил, что готов нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

