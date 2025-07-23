СМИ: Маск может вернуться в политику
Американский миллиардер Илон Маск в будущем может вернуться в политику и государственное управление, сообщает Bloomberg.
Бизнесмен ранее занимал должность старшего советника президента США в связи с работой в департаменте государственной эффективности и в будущем может оказаться на аналогичных должностях, посвящая им значительное количество времени и энергии.
Об этом предупредила инвесторов принадлежащая предпринимателю компания SpaceX, которая добавила в свои документы соответствующие «факторы риска». Это первый случай использования такой формулировки в данных тендерных предложениях.
Ранее Маск указал, что его партия The America Party сформирована, чтобы вернуть свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru