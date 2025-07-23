Пресс-секретарь Белого дома посоветовала «преступной семейке» Байденов заткнуться

Она посоветовала Байденам «сесть и заткнуться». Левитт указала, что семья Байденов оторвана «от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан».

До этого американская администрация резко ответила на критику миграционной политики Дональда Трампа, прозвучавшую от Хантера Байдена. В заявлении администрация предположила, что сын экс-президента просто недоволен из-за ужесточения контроля за ввозом наркотических веществ в страну.

Ранее Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

