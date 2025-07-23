Пресс-секретарь Белого дома посоветовала «преступной семейке» Байденов заткнуться
Сын экс-президента США Хантер Байден и его «преступная семейка» потеряли связь с подавляющим большинством американцев, сообщила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она посоветовала Байденам «сесть и заткнуться». Левитт указала, что семья Байденов оторвана «от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан».
До этого американская администрация резко ответила на критику миграционной политики Дональда Трампа, прозвучавшую от Хантера Байдена. В заявлении администрация предположила, что сын экс-президента просто недоволен из-за ужесточения контроля за ввозом наркотических веществ в страну.
Ранее Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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