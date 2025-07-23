Минобороны: Украина вернула двух нуждающихся в медпомощи российских бойцов

Они находятся на территории Белоруссии. Врачи оказывают бойцам необходимую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.

Ранее стало известно, что сообщения СМИ Украины о побеге военнослужащих России из плена могут быть операцией украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

