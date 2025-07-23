Минобороны: Украина вернула двух нуждающихся в медпомощи российских бойцов
Согласно достигнутым договоренностям, Украина вернула двух российских военнослужащих, которым необходима срочная медицинская помощь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.
Они находятся на территории Белоруссии. Врачи оказывают бойцам необходимую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.
Ранее стало известно, что сообщения СМИ Украины о побеге военнослужащих России из плена могут быть операцией украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru