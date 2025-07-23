Минобороны: Украина вернула двух нуждающихся в медпомощи российских бойцов

Согласно достигнутым договоренностям, Украина вернула двух российских военнослужащих, которым необходима срочная медицинская помощь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Они находятся на территории Белоруссии. Врачи оказывают бойцам необходимую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.

Ранее стало известно, что сообщения СМИ Украины о побеге военнослужащих России из плена могут быть операцией украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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