Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине
23 июля 202500:17
Истребитель Mirage 2000 французского производства, который принадлежал Вооруженным силам Украины, разбился во время выполнения задания, сообщает RT.
Это произошло из-за отказа авиационной техники. Пилот успел катапультироваться. Крушение случилось на Волыни.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота разбившегося истребителя F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru