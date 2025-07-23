Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

Истребитель Mirage 2000 французского производства, который принадлежал Вооруженным силам Украины, разбился во время выполнения задания, сообщает RT.

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Это произошло из-за отказа авиационной техники. Пилот успел катапультироваться. Крушение случилось на Волыни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота разбившегося истребителя F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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