Силы ПВО за вечер сбили более 50 украинский БПЛА

ПВО России сбила 51 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в семи регионах России, сообщает Минобороны.

Частный дом загорелся в Подмосковье после падения беспилотника

Это произошло 22 июля с 21.00 до 23.40 мск. Беспилотники были самолетного типа.

Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской области. Также дроны ликвидированы в Курской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Новочеркасск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияАтакаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры