Силы ПВО за вечер сбили более 50 украинский БПЛА
23 июля 202502:02
ПВО России сбила 51 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в семи регионах России, сообщает Минобороны.
Это произошло 22 июля с 21.00 до 23.40 мск. Беспилотники были самолетного типа.
Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской области. Также дроны ликвидированы в Курской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Новочеркасск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru