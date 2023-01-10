По всей Украине введено ограничения на потребление электричества

Масштабные ограничения на потребление электричества продолжают действовать по всей Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора энергокомпании Yasno Сергея Коваленко.

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По его словам, в настоящее время все сети на территории страны не в состоянии работать без ограничений. На Украине зафиксирован серьезный дефицит электричества.

Коваленко отметил, что при понижении температуры в стране растет потребление электричества. Из-за этого увеличивается число аварий.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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