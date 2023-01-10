По всей Украине введено ограничения на потребление электричества
Масштабные ограничения на потребление электричества продолжают действовать по всей Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора энергокомпании Yasno Сергея Коваленко.
По его словам, в настоящее время все сети на территории страны не в состоянии работать без ограничений. На Украине зафиксирован серьезный дефицит электричества.
Коваленко отметил, что при понижении температуры в стране растет потребление электричества. Из-за этого увеличивается число аварий.
Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Небензя ответил на идею Киева организовать трибунал по Украине
- По всей Украине введено ограничения на потребление электричества
- В Госдуме попросили генпрокурора оценить слова Меладзе
- Росавиация не подтвердила данные об отмене режима ограничения полетов
- Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Индонезии
- В США назвали главный признак приближающегося поражения ВСУ
- В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины
- В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
- В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
- В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru