На Украине повреждения энергоинфраструктуры назвали беспрецедентными

Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным.

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Кудрицкий заявил, что большая часть объектов системы страны повреждена или уничтожена. По его словам, нужно говорить не только о подстанциях «Укрэнерго», но и об электростанциях — тепловых, гидроэлектростанциях и теплоэлектроцентралях.

«Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы», — сделал вывод представитель «Укрэнерго».

Ранее глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры в ночь на 1 января. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:ЭнергетикаРакетный УдарУкраина
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