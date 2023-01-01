На Украине повреждения энергоинфраструктуры назвали беспрецедентными
Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным.
Кудрицкий заявил, что большая часть объектов системы страны повреждена или уничтожена. По его словам, нужно говорить не только о подстанциях «Укрэнерго», но и об электростанциях — тепловых, гидроэлектростанциях и теплоэлектроцентралях.
«Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы», — сделал вывод представитель «Укрэнерго».
Ранее глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры в ночь на 1 января. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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