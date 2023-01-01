На Украине повреждения энергоинфраструктуры назвали беспрецедентными

Кудрицкий заявил, что большая часть объектов системы страны повреждена или уничтожена. По его словам, нужно говорить не только о подстанциях «Укрэнерго», но и об электростанциях — тепловых, гидроэлектростанциях и теплоэлектроцентралях.

«Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы», — сделал вывод представитель «Укрэнерго».

Ранее глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры в ночь на 1 января. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

