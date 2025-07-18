Теннисистка Кудерметова отказалась менять спортивное гражданство РФ

Теннисистка Вероника Кудерметова поделилась, что в свое время отказалась от смены российского спортивного гражданства. Об этом спортсменка заявила в беседе с порталом «Чемпионат».

Как отметила теннисистка, у нее была возможность начать выступать за другую страну.

«Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация», — рассказала Кудерметова.

По словам теннисистки, она сразу сказала родителям, что не сменит гражданство.

Ранее Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, напоминает RT.

