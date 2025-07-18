Теннисистка Кудерметова отказалась менять спортивное гражданство РФ
Теннисистка Вероника Кудерметова поделилась, что в свое время отказалась от смены российского спортивного гражданства. Об этом спортсменка заявила в беседе с порталом «Чемпионат».
Как отметила теннисистка, у нее была возможность начать выступать за другую страну.
«Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация», — рассказала Кудерметова.
По словам теннисистки, она сразу сказала родителям, что не сменит гражданство.
Ранее Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп намерен объявить о смягчении регулирования ИИ
- Выберут блогеров: Психолог отвергла снижение избирательного права до 16 лет
- Колоссальный удар: Партнеры России испугались санкций Трампа
- Теннисистка Кудерметова отказалась менять спортивное гражданство РФ
- СМИ: Россия успешно борется с инфляцией
- Над Россией ночью уничтожили 73 украинских беспилотника
- В России изменили порядок проверки отказа от гражданства Украины
- СМИ: Трамп должен перестать угрожать Москве, так как это бессмысленно
- СМИ: Зеленский меняет министров, чтобы отвлечь украинцев от дел на фронте
- В Госдуме призвали власти Сахалина пересмотреть расходы на гонорары артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru