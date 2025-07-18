Индия провела испытания двух баллистических ракет

Индия успешно испытала две баллистические ракеты малой дальности Prithvi-II и Agni-I. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Испытательные пуски прошли на полигоне в Чандипуре в восточном штате Одиша. Они осуществлялись под контролем Командования стратегических сил.

«Все технические и эксплуатационные параметры были подтверждены», - указали в военном ведомстве.

Дальность полета ракеты Prithvi-II - от 250 до 350 км, она может нести боезаряд от 0,5 до 1 тонны. При этом Agni-I обладает дальностью до 700 км.

Ранее Иран впервые применил баллистические ракеты Kheibar Shekan для атак по израильским целям, пишет 360.ru.

