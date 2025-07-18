Агентство отмечает, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок. Затем следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что для России эта ситуация станет проблемой, если Китай примет такое же решение.

«Если Китай и Индия не смогут переориентироваться и противостоять американским санкциям, тогда нам просто некуда будет девать свою нефть и нефтепродукты и мы будем вынуждены сократить их производство и экспорт. Да, для нас это будет большим ударом, но и для мирового рынка это будет колоссальным ударом. Все страны-импортеры очень сильно пострадают: и Китай, и Индия, и Евросоюз, и США», - сказал он NEWS.ru

При этом официальная позиция Китая пока непоколебима. Власти КНР отвергли предупреждение генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о санкциях, которые могут затронуть торговлю с Россией, сообщает агентство Anadolu.

По его данным, Пекин указал на невозможность победы какой-либо страны в торговой войне и обратился к НАТО с призывом начать переговоры.

Китай точно не откажется от партнерства с Россией из-за угроз Вашингтона, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

«Китай никогда не поддерживает санкции, не только против России, Китай категорически против любых односторонних санкций. Именно Китай об этом громче всех говорит, это касается и России, и Ирана, и КНДР. Это просто смешно, страны БРИКС регулярно встречаются, уже видят, что они суммарно представляют собой гораздо больше, чем коллективный Запад. Все эти действия могут привести к изоляции самого Запада от всего остального мира. Рютте – это шут гороховый, его заявления вызывают улыбку в этих странах, о которых он говорит», - отметил он.

По его словам, страны БРИКС уже наладили взаимодействие с учетом всех санкций и ограничений США.

«Никаких проблем с Китаем по расчетам нет, это выдумки СМИ. У нас 90% всех платежей осуществляется в национальных валютах. В Китае только 10-15% банков, которые имеют какие-то проблемы с расчетами с РФ», - заключил собеседник НСН.

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ

Любые санкции можно обойти, напомнил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.