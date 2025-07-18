Колоссальный удар: Партнеры России испугались санкций Трампа
Давление Запада на партнеров России продолжается. Стало известно, что Индия намерена заменить российскую нефть, если США введут санкции, а Словакия решила одобрить 18-й пакет санкций ЕС против Москвы.
В Индии накануне заявили о готовности отказаться от российской нефти на фоне продолжающихся угроз американского лидера Дональда Трампа ввести санкции для всех партнеров Москвы. Эксперты опасаются, что подобные «игры» лишь погрузят мировые рынки в хаос, а Россия при этом найдет альтернативные пути поставок. При этом далеко не все дружественные страны из числа БРИКС готовы отказаться от ресурсов из РФ для спокойствия США.
США готовы ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
ПОШЛИ В ОТКАЗ
Индия готова существовать без российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Хардипа Сингха Пури. По его словам, она будет заменена поставками из других стран, если США введут санкции. Министр указал, что у Нью-Дели более 40 поставщиков нефти.
«Если что-то случится, мы с этим разберемся», - отметил политик.
Агентство отмечает, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок. Затем следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что для России эта ситуация станет проблемой, если Китай примет такое же решение.
«Если Китай и Индия не смогут переориентироваться и противостоять американским санкциям, тогда нам просто некуда будет девать свою нефть и нефтепродукты и мы будем вынуждены сократить их производство и экспорт. Да, для нас это будет большим ударом, но и для мирового рынка это будет колоссальным ударом. Все страны-импортеры очень сильно пострадают: и Китай, и Индия, и Евросоюз, и США», - сказал он NEWS.ru
При этом официальная позиция Китая пока непоколебима. Власти КНР отвергли предупреждение генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о санкциях, которые могут затронуть торговлю с Россией, сообщает агентство Anadolu.
По его данным, Пекин указал на невозможность победы какой-либо страны в торговой войне и обратился к НАТО с призывом начать переговоры.
Китай точно не откажется от партнерства с Россией из-за угроз Вашингтона, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
«Китай никогда не поддерживает санкции, не только против России, Китай категорически против любых односторонних санкций. Именно Китай об этом громче всех говорит, это касается и России, и Ирана, и КНДР. Это просто смешно, страны БРИКС регулярно встречаются, уже видят, что они суммарно представляют собой гораздо больше, чем коллективный Запад. Все эти действия могут привести к изоляции самого Запада от всего остального мира. Рютте – это шут гороховый, его заявления вызывают улыбку в этих странах, о которых он говорит», - отметил он.
По его словам, страны БРИКС уже наладили взаимодействие с учетом всех санкций и ограничений США.
«Никаких проблем с Китаем по расчетам нет, это выдумки СМИ. У нас 90% всех платежей осуществляется в национальных валютах. В Китае только 10-15% банков, которые имеют какие-то проблемы с расчетами с РФ», - заключил собеседник НСН.
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ
Любые санкции можно обойти, напомнил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«С точки зрения влияния на экономику - это минимум миниморум. В 2022 году Европа ушла с рынка нефти, ну и что? Мы перестроили логистику, есть сложности и издержки, но все равно удара мы не ощутили. Любые санкции можно обойти, Иран торгует нефтью, производит всякое, хотя 40 лет под санкциями. Да, это будет отдельный дискомфорт для ряда предприятий, но вряд ли это ударит по ВВП. Принципиального удара не будет. Трамп вообще дает 30 дней, потом 50 дней, у него когнитивный диссонанс. Все обходится, нефтяные танкеры спокойно плавают под флагами Мальты и так далее. Это все проследить невозможно, нанять армию контролеров, которые будут следить за танкерами или что? Масса путей обойти проливы, через Датские проливы у нас всего 5-7% проходит кораблей. Там еще как-то можно контролировать, но это не везде», - отметил он.
При этом аналитики сходятся во мнении, что Трамп давно нацелился на Китай и просто так не отступит.
Вводя пошлины против стран БРИКС, президент США Дональд Трамп хочет прежде всего ослабить влияние Китая, заявил НСН политолог-американист Константин Блохин.
«Я думаю, что у Трампа БРИКС в большей степени ассоциируется не с Россией, а с Китаем. Тем более, что где-то половина торгового дефицита США как раз приходится на Китай. Россию это затрагивает уже опосредованно. Но очевидно, что одновременно с этим происходит снижение санкционного давления. Некоторые компании выводятся из-под санкций, например, тот же проект в Венгрии по постройке нашей атомной электростанции. Риторика, скорее всего, будет крайне жесткая, но на деле санкционное давление со стороны США в отношении России ослабевает. Основной упор будет делаться, конечно, на сдерживание Китая», - рассказал он.
Несмотря на положительные «сдвиги» в отношениях США и России, санкционное давление на Москву пока усиливается, особенно давит на газ в этом смысле Европа.
Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава в пятницу, 18 июля, не будет препятствовать принятию антироссийских санкций ЕС. Фицо добавил, что переговоры с Еврокомиссией о продолжении поставок газа в Словакию по приемлемой цене и в необходимом объеме зашли в тупик. Премьер-министр напомнил, что, несмотря на угрозы и критику, Братислава «шесть раз накладывала вето на 18-й пакет санкций ЕС против РФ», но теперь такая риторика ставит под угрозы интересы Словакии.
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