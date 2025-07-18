СМИ: Трамп намерен объявить о смягчении регулирования ИИ
Президент США Дональд Трамп объявит о программных принципах государственной политики в области искусственного интеллекта, предусматривающих смягчение регулирования и увеличение источников энергоснабжения для дата-центров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ, а о точечных мерах властей. План разработали после нескольких месяцев консультаций с представителями отрасли.
Трамп может выступить с ожидаемым заявлением 23 июля на мероприятии подкаста All-In и технологического консорциума Hill and Valley Forum.
Между тем Дональд Трамп заявил, что принятие конгрессом США законопроекта о новых санкциях в отношении России будет полностью зависеть от его решения, пишет 360.ru.
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