СМИ: Трамп намерен объявить о смягчении регулирования ИИ

Президент США Дональд Трамп объявит о программных принципах государственной политики в области искусственного интеллекта, предусматривающих смягчение регулирования и увеличение источников энергоснабжения для дата-центров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ, а о точечных мерах властей. План разработали после нескольких месяцев консультаций с представителями отрасли.

Трамп может выступить с ожидаемым заявлением 23 июля на мероприятии подкаста All-In и технологического консорциума Hill and Valley Forum.

Между тем Дональд Трамп заявил, что принятие конгрессом США законопроекта о новых санкциях в отношении России будет полностью зависеть от его решения, пишет 360.ru.

