Мужчины оценивают красоту и любят глазами, а прекрасный пол думает о серьезности намерений партнера, здесь не помеха ни аниме, ни алкоголь, рассказал генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН.

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» совместно с книжным сервисом «Строки» изучил, как россияне относятся к азиатской культуре и как интерес к ней влияет на романтические отношения. Образ поклонника азиатской культуры у большинства россиян сформировался скорее позитивный: четверть опрошенных считают, что они обладают широким кругозором, 24% отмечают их нестандартное мышление, а 23% — открытость ко всему новому. Вместе с тем каждый десятый респондент полагает, что фанаты азиатской культуры склонны к замкнутости или инфантильности. Только 9% выразили негативное отношение. Эксперта не удивило такое соотношение.