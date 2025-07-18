В индустрии знакомств оценили, как пары воспринимают интересы друг друга
Женщинам важен социальный статус, а мужчинам — внешность, никого не отталкивают странные хобби, заявил НСН Андрей Бронецкий.
Мужчины оценивают красоту и любят глазами, а прекрасный пол думает о серьезности намерений партнера, здесь не помеха ни аниме, ни алкоголь, рассказал генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН.
Дейтинг-сервис «VK Знакомства» совместно с книжным сервисом «Строки» изучил, как россияне относятся к азиатской культуре и как интерес к ней влияет на романтические отношения. Образ поклонника азиатской культуры у большинства россиян сформировался скорее позитивный: четверть опрошенных считают, что они обладают широким кругозором, 24% отмечают их нестандартное мышление, а 23% — открытость ко всему новому. Вместе с тем каждый десятый респондент полагает, что фанаты азиатской культуры склонны к замкнутости или инфантильности. Только 9% выразили негативное отношение. Эксперта не удивило такое соотношение.
«В целом, аниме — это нормально, Азия — это хорошо, да и кухня у них отличная. На восприятие людей вряд ли могло что-то повлиять. Возможно, это связано с тем, что мы несколько отходим от европейской культуры, но и азиатская нам не навязывается. Просто ответы могли стать более открытыми, чем раньше», — подчеркнул он.
Эксперт рассказал, в чем отличие мужчин от женщин в приложениях для знакомств.
«Мужчины любят глазами, им интересны фотографии, как девчонки выглядят. Девушкам важнее понять, человек серьезный или нет, какой у него уровень социальный, поэтому они смотрят больше на описание анкет на сайтах знакомств. Мне кажется, что, если у человека нет токсичных или незаконных увлечений, то все нормально. Даже любовь к алкоголю нормально воспринимается», — заключил Бронецкий.
Ранее стало известно, о чем россияне не любят говорить на первом свидании, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Мексике
- Завхоз из Тамбовской области выиграл в лотерею 307 млн рублей
- Индия провела испытания двух баллистических ракет
- В индустрии знакомств оценили, как пары воспринимают интересы друг друга
- СМИ: Трамп намерен объявить о смягчении регулирования ИИ
- Выберут блогеров: Психолог отвергла снижение избирательного права до 16 лет
- Колоссальный удар: Партнеры России испугались санкций Трампа
- Теннисистка Кудерметова отказалась менять спортивное гражданство РФ
- СМИ: Россия успешно борется с инфляцией
- Над Россией ночью уничтожили 73 украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru