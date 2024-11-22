Песков: ВС РФ проработают системы оповещения Украины о новых ударах

Вооруженные силы РФ проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что все нюансы будут проработаны российскими военными. Пресс-секретарь президента признался, что сам пока не может рассказать об этих нюансах. Таким образом он ответил на вопрос, как именно будет осуществляться предупреждение мирных жителей.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаДмитрий Песков

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