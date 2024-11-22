Песков: ВС РФ проработают системы оповещения Украины о новых ударах
Вооруженные силы РФ проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что все нюансы будут проработаны российскими военными. Пресс-секретарь президента признался, что сам пока не может рассказать об этих нюансах. Таким образом он ответил на вопрос, как именно будет осуществляться предупреждение мирных жителей.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заподозрил белорусских студентов в троллинге
- Песков: ВС РФ проработают системы оповещения Украины о новых ударах
- СМИ: НАТО 26 ноября организует экстренное заседание после применения РФ «Орешника»
- Борисов заявил, что орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год
- Песков: Россия примет контрмеры в ответ на санкции против Газпромбанка
- «Роскосмос»: Прототип ядерного буксира «Зевс» появится в 2030 году
- Лукашенко пообещал отключить интернет в случае новых беспорядков в Белоруссии
- Зеленский своим указом лишил Киркорова и Крутого звания Народный артист Украины
- Пьяный водитель эвакуатора гонял по встречной в Москве
- В РАН призвали расширить предложение для замедления инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru