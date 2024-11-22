«Европа в шоке»: В Венгрии заявили, что после обращения Путина испугался даже Орбан

Белоусов заявил, что российским войскам удалось сорвать кампанию ВСУ на 2025 год

Из-за сильного ветра и снега в Новгородской области более 4 тысяч человек остались без электричества

В Твери мужчина похитил более миллиарда рублей у «Россельхозбанка»

Ассоциация родительских комитетов заявила об отсутствии надобности изучать основы российской государственности в детских садах

На месте сгоревшего шалаша Ленина в музее под Петербургом появится новый