«Европа в шоке»: В Венгрии заявили, что после обращения Путина испугался даже Орбан
Если сейчас слова президента РФ Владимира Путина не возымеют эффект, то возможно большое символическое нападение на Киев, предположил в эфире НСН Габор Штир.
Европа в шоке после обращения президента РФ Владимира Путина в четверг и его заявления о баллистической ракете «Орешник», все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия. Об этом в беседе с НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Вчерашнее обращение президента России Владимира Путина к россиянам об ударе по украинскому «Южмашу» баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении не оставило равнодушных на Западе. Среди прочего Путин также завил, что Россия будет зеркально отвечать на эскалацию, и целями могут стать военные объекты в странах, помогающих Украине наносить удары по территории РФ. Штир отметил, что после обращения президента РФ в Европе и на Западе царят очень тревожные настроения.
«Европа в шоке. Многие думают, даже (премьер-министр Венгрии. - прим. НСН) Виктор Орбан, что так близко к Третьей мировой войне в мире еще никогда не были, как сегодня. Но на Западе разделяются мнения. В западной части Евросоюза говорят о том, что даже Европа в опасности. Мы здесь в Венгрии не думаем, что Россия хотела бы напасть на Европу. Но, конечно, этот шаг (обращение Путина - прим. НСН) сделан для США, Великобритании и Франции, чтобы показать: «Ребята, это красная линия, чтобы вы не делали - будет ответ». Я так думаю, что этот ответ коснётся Украины. Будут следующие военные цели, как и «Южмаш». И если никто на Западе не поймет, то я не исключаю, что будет большое символическое нападение на Киев. Я думаю, что этот ответ логичен. Но я считаю, что ни Россия, ни НАТО, ни власти США не хотят большую войну, однако эта эскалационная игра продолжается, потому что стороны зашли слишком далеко. Теперь все хотят начать переговоры. Думаю, они начнутся во второй половине следующего года, а пока все стороны хотят улучшить условия для этого», - отметил он.
Однако по его словам, даже грозное предупреждение Путина уже не сможет остановить политику США.
«Европа чувствует, что это уже не игра. Но несмотря на это, она хочет продолжать поддерживать Украину. Пока люди не выйдут на улицу с требованием прекратить эту политику, потому жизнь становится только хуже и хуже, Европа будет ее продолжать. И закончит только тогда, когда США скажут ей остановиться. Я думаю, что этого не будет, а США просто медленно выйдет из финансирования Украины и все это бремя ляжет на плечи Европы. Но изменения в настроении общества уже чувствуются на выборах в США, в Германии, везде», - отметил он.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ракета «Орешник» может быть оснащена как осколочно-фугасным зарядом, так и ядерным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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