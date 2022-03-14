Песков: США и ЕС подталкивают РФ к штурму украинских городов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что «высшие должностные лица США и ЕС судя по всему подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины», чтобы затем возложить на нее ответственность за гибель мирных граждан.
Песков назвал такую позицию провокационной. Он напомнил о ковровых бомбардировках бывшей Югославии, ракетных ударов США по центру Белграда, а также множественных жертвах в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва «в подсказках таких стратегов не нуждается».
В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона согласовала лишь два из десяти предложенных Россией гуманитарных коридора, которые идут из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия, в свою очередь, одобрила четыре гуманитарных маршрута, которые предложила Украина. По ним планировалось вывозить мирных жителей из Энергодара, Изюма, Волновахи и в житомирском направлении.
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