Песков: США и ЕС подталкивают РФ к штурму украинских городов

Песков назвал такую позицию провокационной. Он напомнил о ковровых бомбардировках бывшей Югославии, ракетных ударов США по центру Белграда, а также множественных жертвах в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва «в подсказках таких стратегов не нуждается».

В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона согласовала лишь два из десяти предложенных Россией гуманитарных коридора, которые идут из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия, в свою очередь, одобрила четыре гуманитарных маршрута, которые предложила Украина. По ним планировалось вывозить мирных жителей из Энергодара, Изюма, Волновахи и в житомирском направлении.



