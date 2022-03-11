Минобороны РФ: Киев одобрил два из десяти предложенных гуманитарных маршрутов

Как отметили в ведомстве, украинская сторона согласовала лишь два из десяти предложенных Россией гуманитарных коридора, которые идут из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Россия, в свою очередь, одобрила четыре гуманитарных маршрута, которые предложила Украина. По ним будут вывозить мирных жителей из Энергодара, Изюма, Волновахи и в житомирском направлении.

По информации Минобороны РФ, за сутки появилось более 23 тыс. новых желающих эвакуироваться с Украины на территорию России.

Ранее в ведомстве заявили, что информация Киева о том, что на Украине нет желающих эвакуироваться в Россию — ложь.

