Минобороны РФ: Киев одобрил два из десяти предложенных гуманитарных маршрутов

Киев продолжает отвергать предложения по гуманитарным коридорам, которые поступают от России. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

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Как отметили в ведомстве, украинская сторона согласовала лишь два из десяти предложенных Россией гуманитарных коридора, которые идут из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Россия, в свою очередь, одобрила четыре гуманитарных маршрута, которые предложила Украина. По ним будут вывозить мирных жителей из Энергодара, Изюма, Волновахи и в житомирском направлении.

По информации Минобороны РФ, за сутки появилось более 23 тыс. новых желающих эвакуироваться с Украины на территорию России.

Ранее в ведомстве заявили, что информация Киева о том, что на Украине нет желающих эвакуироваться в Россию — ложь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраина
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