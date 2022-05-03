Ждут «языка». Военный эксперт разъяснил действия военных на территории «Азовстали» в Мариуполе

Представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев заявил, что Вооружённые силы РФ и силы Донецкой народной республики открыли огонь по находящимся на «Азовстали» украинским войскам и боевикам нацбатальона «Азов» (против бойцов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело), сообщает РИА Новости.

«Заканчивается (операция – прим. НСН) в Мариуполе, но не одномоментно. Путин дал приказ не штурмовать («Азовсталь» - прим. НСН) – никто и не штурмует, дает возможность выходить мирным гражданам, хотя пытались выскакивать из окружения и военные.

Просто сейчас ведется огонь по тем боевикам, которые поднялись на поверхность, и начали воевать. Вот и все. А так – их решили взять измором. Пусть умрут с голоду-холоду и без воды», - пояснил собеседник НСН.