Ждут «языка». Военный эксперт разъяснил действия военных на территории «Азовстали» в Мариуполе

Из-за высокопоставленных иностранных военных, скрывающихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, завод не разбомбили, но развязка близка, считает военный эксперт Владимир Прохватилов.

Операция по взятию Мариуполя войсками ВС РФ и силами ДНР заканчивается, но не одномоментно, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

С территории комбината «Азовсталь» эвакуировано более 100 человек

Представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев заявил, что Вооружённые силы РФ и силы Донецкой народной республики открыли огонь по находящимся на «Азовстали» украинским войскам и боевикам нацбатальона «Азов» (против бойцов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело), сообщает РИА Новости.

«Заканчивается (операция – прим. НСН) в Мариуполе, но не одномоментно. Путин дал приказ не штурмовать («Азовсталь» - прим. НСН) – никто и не штурмует, дает возможность выходить мирным гражданам, хотя пытались выскакивать из окружения и военные.

Просто сейчас ведется огонь по тем боевикам, которые поднялись на поверхность, и начали воевать. Вот и все. А так – их решили взять измором. Пусть умрут с голоду-холоду и без воды», - пояснил собеседник НСН.

Стало известно о нахождении на «Азовстали» генерала-наемника

Владимир Прохватилов считает, что аккуратные действия российских военных на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут связаны с желанием руководства России сохранить предприятие, а также с нахождением в укрытиях высокопоставленных иностранных военных.

«Во времена Великой Отечественной эту территорию разбомбили бы, сравняли огненным валом с землей. Но, мне кажется, российские военные хотят сберечь завод и захватить тех высокопоставленных иностранных военных, которые там прячутся. Может быть, из-за этого все мировые лидеры уговаривали наше командование их выпустить. Не было бы этого фактора, можно было бы все быстро там разбомбить», - отметил военный эксперт.

Страны НАТО не заинтересованы в том, чтобы стало известно об обучении украинских военных западными инструкторами, которые укрылись на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, уничтожать население Донбасса. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью «Известиям» 1 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПрохватиловРоссияУкраинаВоенныеМариуполь
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