Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российская армия усилила атаку на направлении Артемовска (Бахмута).

Соответствующий вопрос он переадресовал в министерство обороны РФ.

По его словам, на все вопросы, касающиеся процесса осуществления специальной военной операции, будут отвечать в этом ведомстве.