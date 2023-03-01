Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российская армия усилила атаку на направлении Артемовска (Бахмута).

Соответствующий вопрос он переадресовал в министерство обороны РФ.

По его словам, на все вопросы, касающиеся процесса осуществления специальной военной операции, будут отвечать в этом ведомстве.

«Мясорубка и диверсии»: Россия окружает Артемовск, Украина атакует Москву беспилотниками

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что ВСУ якобы получили приказ об отступлении из Артемовска. Он отметил, что на сегодняшний день украинская армия активно перебрасывает свои силы в данном направлении в надежде удержать город.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр накануне подтвердила информацию о том, что в Артемовск было принято решение перебросить дополнительные подразделения Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры