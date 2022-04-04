Песков отвергает обвинения в причастности РФ к событиям в Буче

В Минобороны РФ настаивают, что за время нахождения Бучи под контролем российской армии, ни один местный житель не пострадал. В оборонном ведомстве также обращают внимание, что снимки с телами, которые называют жертвами российских военных, появились спустя четыре дня после вывода всех подразделений РФ из этого города. Также в Минобороны утверждают, что «погибшие» на видео «шевелят руками».

«Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков», - завил Песков. При этом на замечание представителя британской вещательной корпорации ВВС, что собственную съемку вели и представители мировых СМИ, представитель Кремля ответил, что с этими материалами не знаком.

Пресс-секретарь президента РФ назвал ситуацию «серьёзной» и призвал международных лидеров «не спешить с заявлениями, огульными обвинениями», а изучить информацию из разных источников и как минимум «прислушаться» к аргументации Москвы.