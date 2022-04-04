Песков отвергает обвинения в причастности РФ к событиям в Буче

Российская Федерация отвергает любые обвинения в причастности к смерти жителей городе Буча Киевской области Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что министерство обороны назвало фейком утверждения о том, что российские военнослужащие причастны к расправам над людьми в Буче.

Ранее украинские и международные средства массовой информации распространили фотографии и видеозаписи, снятые, как утверждается, в Буче с телами погибших вдоль дороги. В Минобороны РФ указали, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки. По версии Фрунзенской набережной, эти люди могли быть убиты украинскими силовиками или бойцами территориальной обороны.

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В Минобороны РФ настаивают, что за время нахождения Бучи под контролем российской армии, ни один местный житель не пострадал. В оборонном ведомстве также обращают внимание, что снимки с телами, которые называют жертвами российских военных, появились спустя четыре дня после вывода всех подразделений РФ из этого города. Также в Минобороны утверждают, что «погибшие» на видео «шевелят руками».

«Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков», - завил Песков. При этом на замечание представителя британской вещательной корпорации ВВС, что собственную съемку вели и представители мировых СМИ, представитель Кремля ответил, что с этими материалами не знаком.

Пресс-секретарь президента РФ назвал ситуацию «серьёзной» и призвал международных лидеров «не спешить с заявлениями, огульными обвинениями», а изучить информацию из разных источников и как минимум «прислушаться» к аргументации Москвы.

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Между тем, в сети появились опровержения утверждений, что тела в Буче «двигали руками», также публикуются новые задокументированные свидетельства местных жителей, которые опровергают версию Минобороны РФ. По последним данным украинских властей из Буче захоронено более 400 человек, часть тел найдены во дворах жилых домов. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ) по событиям в Буче. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц и дать процессуальную оценку их действиям.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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