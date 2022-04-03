Минобороны РФ опровергло обвинения Украины в якобы убийстве мирных жителей в городе Буча

«За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», - заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта. При этом окраины Бучи на юге круглосуточно подвергались обстрелу украинских войск, когда город находился под контролем ВС РФ.

Как заявляет Минобороны РФ, мэр Бучи 31 марта подтвердил, что в городе нет российских военных. Градоначальник также не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях.

Появившиеся фотографии и видеокадры из Бучи являются постановкой киевского режима для западных СМИ, потому что «свидетельства преступлений» появились только на 4 день – после того, как в Бучу прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, заявляют в российском военном ведомстве.

«Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил, и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», - отметили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие доставили в населенные пункты Киевской области 452 тонны гуманитарной помощи.

Ранее было обнародовано видео и фото из Бучи с лежащими на улицах телами.

