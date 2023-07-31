Песков назвал актами отчаяния атаки беспилотников на Москву и область

«Подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются террористические попытки нанесения террористических ударов», - сказал Песков.

Он добавил, что городская безопасность усилена, и силовики предпринимают все для того, чтобы минимизировать риски от этих ударов.

Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника. Кадрами поделился Telegram-канал «Радиоточка НСН».

