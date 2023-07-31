Песков назвал актами отчаяния атаки беспилотников на Москву и область
31 июля 202312:43
Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность режима, Киев занимается терроризмом, атакуя дронами город и область. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются террористические попытки нанесения террористических ударов», - сказал Песков.
Он добавил, что городская безопасность усилена, и силовики предпринимают все для того, чтобы минимизировать риски от этих ударов.
Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника. Кадрами поделился Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru