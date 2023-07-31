Песков: Телефонный разговор Путина и Эрдогана планируется на 2 августа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 2 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что по датам возможной поездки в Турцию российского лидера новостей нет.
Ранее Владимир Путин говорил, что турецкий коллега приглашал его посетить Турцию еще до выборов в стране, но поездку именно по этой причине решили отложить. По словам Путина, в августе была договоренность о встрече «либо у нас, либо у них», конкретной даты не было назначено.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщала, что президент России Владимир Путин отказался от переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке. По информации газеты, Путин отказался от любых переговоров по этому вопросу на уровне глав государств. Официальные лица Турции продолжают настаивать на возобновлении диалога по другим каналам, передает «Радиоточка НСН».
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