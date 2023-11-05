Песков: Киевские преступники понесут должное наказание
5 ноября 202303:35
Власти Украины будут наказаны по закону, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», — заявил пресс-секретарь президента России.
Он указал, что не знает, где будут отбывать наказание преступники.
Ранее Песков заявил, что Зеленский начал надоедать США и Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru