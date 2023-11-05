Песков: Киевские преступники понесут должное наказание

Власти Украины будут наказаны по закону, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он указал, что не знает, где будут отбывать наказание преступники.

Ранее Песков заявил, что Зеленский начал надоедать США и Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

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