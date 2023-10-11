Песков: Зеленский начал надоедать США и Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в весьма затруднительном положении. Президент Украины начал надоедать Америке и Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент телепередачи в своем Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин.

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По словам Пескова, население Вашингтона и ЕС задает себе вопрос, на что глава Украины тратит предоставляемые деньги.

Ранее глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что страна окажет Украине финансовую помощь на 1,7 миллиарда евро, полученных от налогов с доходов замороженных активов России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаСШАВладимир ЗеленскийДмитрий Песков

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