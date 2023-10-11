Песков: Зеленский начал надоедать США и Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в весьма затруднительном положении. Президент Украины начал надоедать Америке и Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент телепередачи в своем Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин.
По словам Пескова, население Вашингтона и ЕС задает себе вопрос, на что глава Украины тратит предоставляемые деньги.
Ранее глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что страна окажет Украине финансовую помощь на 1,7 миллиарда евро, полученных от налогов с доходов замороженных активов России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей по иску Дерипаски
- Пенсии в 2025 году планируют проиндексировать два раза
- Россиянин Рублев вышел в 1/4 «Мастерса» АТР в Шанхае
- В МИД Израиля заявили, что страна готова к длительной войне
- Прекратилась утечка на российском модуле МКС «Наука»
- Путин не исключил продления сделки ОПЕК+ по нефти после 2023 года
- При повторном обстреле брянского села Суземка ранены четверо
- ФАС возбудила дела о завышении цен на АЗС в нескольких регионах
- Песков: Зеленский начал надоедать США и Европе
- Рамзан Кадыров обвинил Сталина в предательстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru