Песков: указ Путина приведет к переселению в Россию граждан Украины
Указ президента РФ Владимира Путина о возможности для украинцев въезжать в Россию по внутренним паспортам связан с тем, что большое число из них хотят жить в России. Это утверждает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
С 29 сентября указом Путина гражданам Украины разрешено въезжать в РФ по внутреннему паспорту.
Песков считает, что многие украинцы хотят «полностью связать свою жизнь» с Россией. Он уверяет, что принятая мера будет способствуют переселению «именно тех людей, которые хотят к нам переехать».
Согласно указу, граждане Украины могут въехать в Россию даже с документами с истекшим сроком действия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru