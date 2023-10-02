Песков: указ Путина приведет к переселению в Россию граждан Украины

Указ президента РФ Владимира Путина о возможности для украинцев въезжать в Россию по внутренним паспортам связан с тем, что большое число из них хотят жить в России. Это утверждает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С 29 сентября указом Путина гражданам Украины разрешено въезжать в РФ по внутреннему паспорту.

Песков считает, что многие украинцы хотят «полностью связать свою жизнь» с Россией. Он уверяет, что принятая мера будет способствуют переселению «именно тех людей, которые хотят к нам переехать».

Согласно указу, граждане Украины могут въехать в Россию даже с документами с истекшим сроком действия.

