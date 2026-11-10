Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей из-за неудаления контента

Столичный Таганский районный суд оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить информацию, направленную на дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении компании составили административный протокол из-за неудаления сведений, которые квалифицированы как дискредитирующие Вооруженные силы РФ, отмечает RT.

«Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП», — постановил суд.

Мессенджер оштрафован на 3,8 млн рублей.

Ранее Таганский суд оштрафовал американскую компанию Zoom Communications Inc. на 65,9 млн рублей за повторное нарушение правил работы иностранных IT-компаний в России.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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