Экс-аналитик ЦРУ: Зеленскому грозит военный переворот
Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот из-за лжи о «небесном щите» из систем западных ПВО и авиации, защищающих страну. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Как отметил эксперт, ежедневно гибнут сотни украинских военных, при этом Зеленский «продолжает выдумывать небылицы».
«Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти», — заявил Макговерн.
Экс-аналитик ЦРУ обратил внимание, что Зеленский начал все чаще говорить в видеообращениях о «небесном щите» ВСУ. Однако у Киева нет средств ПВО или самолетов, способных отражать авиаудары со стороны России. Такие опасные шаги могут дорого стоить украинскому президенту, и собственные люди Зеленского могут пойти против него.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский обрек на уничтожение большое количество солдат и техники, перейдя к тактике штурмов с большим количеством бронемашин, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru