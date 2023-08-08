Как отметил эксперт, ежедневно гибнут сотни украинских военных, при этом Зеленский «продолжает выдумывать небылицы».

«Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти», — заявил Макговерн.

Экс-аналитик ЦРУ обратил внимание, что Зеленский начал все чаще говорить в видеообращениях о «небесном щите» ВСУ. Однако у Киева нет средств ПВО или самолетов, способных отражать авиаудары со стороны России. Такие опасные шаги могут дорого стоить украинскому президенту, и собственные люди Зеленского могут пойти против него.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский обрек на уничтожение большое количество солдат и техники, перейдя к тактике штурмов с большим количеством бронемашин, напоминает RT.

