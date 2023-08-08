Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией быть не может, и Украина выступает против любого сценария прекращения огня: это будет означать фактическую победу РФ, напоминает Ura.ru.

Константинов удивился, почему «так возбудились Зеленский и его прихвостни». Как отметил политик, Россия не предлагала оппонентам никаких компромиссов.

«Но, казалось бы, даже для киевских временщиков должно быть очевидно, что после провала их "контрнаступа" всякого рода инициативы по "прекращению огня" и "заморозки" конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины», — указал Константинов, отметив, что Киев «в такой истерической манере» отвергает путь, грозящий катастрофой непосредственно украинским властям.

По словам спикера крымского парламента, киевский режим существует, пока идут военные действия и поступает военная помощь, пишет RT. «Заморозка» конфликта запустит «"разморозку" мозгов украинцев». У населения страны «возникнут такие вопросы, на которые нет и никогда не будет ответов».

«Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный. И если национальной катастрофы Украины мы предотвратить не можем … то спасению преступной клики ... должны постараться помешать», — заключил Константинов.

