Герой России Липовой назвал условия для взятия Харьковской области
Для взятия Харьковской области нужно перемолоть резерв ВСУ, который уже собран для контрнаступления, сказал Сергей Липовой.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что планировать взятие Харьковской области можно тогда, когда будет уверенность в отсутствии сил у ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал решением проблемы обстрелов территорий региона присоединение к нему Харькова и Харьковской области. Липовой не сомневается, что Харьковская область будет присоединена к России.
«Присоединение Харьковской области будет со временем. Сегодня основная задача – вычисление батарей, ведущих огонь по нашей территории и их безопасная ликвидация. Для операции по взятию Харьковской области необходимы многие составляющие. Для начала нужно перемолоть тот резерв, который собрали укрофашисты напротив наших подразделений в Запорожской и Херсонской областях, потому что они готовятся к контрнаступлению. Когда у них не останется ни сил, ни средств, ни резерва тогда нужно планировать взятие Харьковской области под наш контроль. В результате нанесения точечных ударов наших войск по украинским складам, боеприпасам, личному составу, собранный ВСУ кулак переламывается. С каждым днем у ВСУ все меньше и меньше шансов на успех контрнаступления. Как только будет уверенность, что мы перемололи кулак и отсутствие у ВСУ резерва, тогда можно будет решать вопросы по наступлению по всему фронту. Не только Харьков, надо полностью освобождать Херсонскую, Запорожскую области и дальше, пока не будут выполнены цели и задачи спецоперации», - сказал Липовой.
Ранее Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности, но могут быть применены только в определенных условиях.
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