Гладков предложил присоединить Харьков к Белгородской области

Решить проблему обстрелов территорий Белгородской области поможет присоединение к региону Харькова и Харьковской области. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

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«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов», — указал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Гладков сообщил, что попал под обстрел ВСУ на въезде в Шебекино, напоминает RT. Губернатор смог заехать в город только со второго раза, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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