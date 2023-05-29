Гладков предложил присоединить Харьков к Белгородской области
29 мая 202309:42
Решить проблему обстрелов территорий Белгородской области поможет присоединение к региону Харькова и Харьковской области. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов», — указал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Гладков сообщил, что попал под обстрел ВСУ на въезде в Шебекино, напоминает RT. Губернатор смог заехать в город только со второго раза, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru