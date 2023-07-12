«Перемалываем противника»: Водолацкий сообщил о контратаке российских сил под Лисичанском
12 июля 202312:38
Ева Никитина
Виктор Водолацкий в беседе с НСН рассказал об обстановке на передовой за Лисичанском в ЛНР в направлении Северска.
Российские силы начали продвижение вперед в сторону Северска, за Лисичанском в ЛНР, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в беседе с НСН. Он рассказал о тактике бойцов.
«Я нахожусь за Лисичанском, Белогоровкой (Северодонецкий район ЛНР, прим. НСН), в сторону Северска (ДНР). Опорные бои у нас идут, начинаем не только перемалывать противника, но и продвигаться вперед. Учитывая, что на той стороне огромное количество западного вооружения, техники, чтобы уберечь наших солдат от ненужных жертв, мы сначала уничтожаем "опорники" врага, делаем коридоры в минных полях. А потом уже наши штурмовые подразделения идут вперед, когда подавлены основные огневые точки противники. Задача одна – освободить территорию Донецка, Запорожской области, Херсонской области», - сказал он.
Ранее Вооруженные силы России также перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru