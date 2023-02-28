Конгрессвуман: Байден нарушил конституцию из-за помощи ВСУ
Действия американского лидера Джо Байдена из-за помощи Украине противоречат конституции Соединенных Штатов, сообщила в Twitter член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, сама Украина не является демократическим государством. Она указала, что неконституционно для главы государства и части конгресса финансировать, вооружать, проводить обучение без полного одобрения со стороны Конгресса США.
Как отметила Грин, американские граждане не поддерживают военные действия и хотят мира.
Ранее конгрессвуман заявила, что США движутся к «национальному разводу», и республиканские штаты могут быть отделены от демократических.
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