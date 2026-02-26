Слушания кандидатов на пост генсека ООН начнутся с 20 апреля

Слушания кандидатов на пост генерального секретаря ООН начнутся с 20 апреля. Об этом рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что процедура отбора и назначения генсека комплексная и многоэтапная, ее модальности закреплены в Уставе организации и резолюциях Генеральной ассамблеи ООН. Процесс выдвижения кандидатур начался в ноябре прошлого года. Свои заявки официально подали глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и бывший президент Чили, экс-верховный комиссар всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет.

«Следующим этапом станет проведение в Генеральной Ассамблее ООН так называемых интерактивных диалогов, слушаний с претендентами, которые начнутся... с 20 апреля», - рассказал Логвинов.

Кандидаты смогут представить свои предвыборные программы, пишет RT. Страны-члены объединения получат возможность задать интересующие вопросы соискателям.

Сейчас пост генерального секретаря ООН занимает Антониу Гутерреш. Его полномочия истекают 31 декабря.

