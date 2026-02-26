Над регионами России уничтожили 17 украинских беспилотников
Российские дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали 17 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 23.00 мск 25 февраля текущего года до 7.00 мск 26 февраля... перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
Так, семь дронов ликвидировали в Брянской области, четыре - в Тульской, два – в Калужской. Еще по одному БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской областями и над водами Черного и Азовского морей.
Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над регионом уничтожили четыре беспилотника, пострадавших или разрушений нет, пишет 360.ru.
