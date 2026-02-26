Госдолг США рискует достигнуть опасного для всего мира уровня
Госдолг США к 2031 году достигнет 140 процентов ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оценку Международного валютного фонда о состоянии американской экономики.
«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению... долга 140 процентов ВВП к 2031 году», — отмечается в документе.
По данным МВФ, этот уровень угрожает стабильности экономики в США и мире. Для разрешения ситуации Вашингтону нужен четкий целенаправленный план фискальной консолидации.
Согласно данным американского Минфина от 24 февраля, госдолг США составляет $37,787 трлн.
Ранее бизнесмен Илон Маск предположил, что Соединенные Штаты могут обанкротиться из-за колоссального госдолга, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Над регионами России уничтожили 17 украинских беспилотников
- Госдолг США рискует достигнуть опасного для всего мира уровня
- Минтруд: Более 300 профессий могут войти в список для альтернативной службы
- Средняя пенсия российских госслужащих составляет 39 тысяч рублей
- В ФМБА рассказали подробности о первой вакцине от аллергии
- Реальная средняя зарплата россиян оказалась на треть ниже официальной
- СМИ: Зеленский хочет урегулировать конфликт до конца года, Трамп – за месяц
- Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки
- СМИ: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве