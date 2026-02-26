Госдолг США рискует достигнуть опасного для всего мира уровня

Госдолг США к 2031 году достигнет 140 процентов ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оценку Международного валютного фонда о состоянии американской экономики.

«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению... долга 140 процентов ВВП к 2031 году», — отмечается в документе.

По данным МВФ, этот уровень угрожает стабильности экономики в США и мире. Для разрешения ситуации Вашингтону нужен четкий целенаправленный план фискальной консолидации.

Согласно данным американского Минфина от 24 февраля, госдолг США составляет $37,787 трлн.

Ранее бизнесмен Илон Маск предположил, что Соединенные Штаты могут обанкротиться из-за колоссального госдолга, пишет 360.ru.

