В России зарегистрировали отечественного робота-хирурга
Российский аналог хирургического робота «да Винчи» зарегистрировали в стране. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства», — заявил министр в беседе с ТАСС.
Робот может уже сегодня поставляться в федеральные и региональные медицинские организации, пишет RT. Как отметил Мурашко это новый формат хирургической помощи, который поможет медучреждениям ускорить лечение пациентов.
Ранее глава Минздрава рассказал, что в РФ начали проводить обследования для выявления факторов риска развития изменений, которые могут спровоцировать преждевременную активацию механизмов старения организма.
