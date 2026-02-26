В России зарегистрировали отечественного робота-хирурга

Российский аналог хирургического робота «да Винчи» зарегистрировали в стране. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства», — заявил министр в беседе с ТАСС.

Робот может уже сегодня поставляться в федеральные и региональные медицинские организации, пишет RT. Как отметил Мурашко это новый формат хирургической помощи, который поможет медучреждениям ускорить лечение пациентов.

