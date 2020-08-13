Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в Швецию
Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе могут быть перенесены из Белоруссии в Швецию. Этого не исключил глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — цитируют Кравчука «Известия».
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не прекратятся, несмотря на протесты в Белоруссии. По его словам, ближайшая встреча планируется 18 августа.
Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу, при этом он считает, что можно обсудить "особенную систему управления". По его мнению, это может стать компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН признался, что не удивлен такому заявлению нового главы украинской делегации в ТКГ.
«Леонид Кравчук пытается двигаться в рамках тех стереотипов поведения, которые у него всегда были: говорить одно, делать другое, пытаться угодить и первым и вторым. "Пройти между капелек". В данном случае это не получится. Есть четкие соглашения, которые надо либо выполнять, либо не выполнять», - отметил Царев.
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