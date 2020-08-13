Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в Швецию

Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе могут быть перенесены из Белоруссии в Швецию. Этого не исключил глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук.

«Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — цитируют Кравчука «Известия».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не прекратятся, несмотря на протесты в Белоруссии. По его словам, ближайшая встреча планируется 18 августа.