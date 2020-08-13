Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в Швецию

Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе могут быть перенесены из Белоруссии в Швецию. Этого не исключил глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук.

«Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — цитируют Кравчука «Известия».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не прекратятся, несмотря на протесты в Белоруссии. По его словам, ближайшая встреча планируется 18 августа.

Кравчук согласен на компромиссы ради мира в Донбассе

Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу, при этом он считает, что можно обсудить "особенную систему управления". По его мнению, это может стать компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН признался, что не удивлен такому заявлению нового главы украинской делегации в ТКГ.

«Леонид Кравчук пытается двигаться в рамках тех стереотипов поведения, которые у него всегда были: говорить одно, делать другое, пытаться угодить и первым и вторым. "Пройти между капелек". В данном случае это не получится. Есть четкие соглашения, которые надо либо выполнять, либо не выполнять», - отметил Царев.

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