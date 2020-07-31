Кравчук согласен на компромиссы ради мира в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук видит свою миссию во главе контактной группы по Донбассу в том, чтобы война в стране закончилась. Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина.

«Чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений», - отметил он.

По словам Кравчука, для этого он будет делать все возможное, в том числе идти на компромиссы. Какие именно компромиссы имеются в виду, политик не уточнил.

Во главе контактной группы по Донбассу Кравчук 30 июля сменил Леонида Кучму, напоминает RT.

В беседе с НСН перед назначением Кравчук выступил за то, чтобы минский формат был не просто местом разговоров. «Это должны быть обдуманные предложения и механизмы - как вести дискуссию по Донбассу, как найти компромиссы, как найти возможные уступки с той и с другой стороны, чтобы наконец остановить войну. Умирают люди, льется кровь. Так не должно быть вечно», - поделился он своим мнением.

