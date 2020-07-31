«Между капелек». Царев о предложении Кравчука по Донбассу

Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу, при этом он считает, что можно обсудить "особенную систему управления". По его мнению, это может стать компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН признался, что не удивлен такому заявлению нового главы украинской делегации в ТКГ.

«Леонид Кравчук пытается двигаться в рамках тех стереотипов поведения, которые у него всегда были: говорить одно, делать другое, пытаться угодить и первым и вторым. "Пройти между капелек". В данном случае это не получится. Есть четкие соглашения, которые надо либо выполнять, либо не выполнять», - отметил Царев.