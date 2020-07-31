«Между капелек». Царев о предложении Кравчука по Донбассу
Бывший спикер парламента Новороссии в беседе с НСН признался, что не удивлен заявлению нового главы украинской делегации в ТКГ о невозможности предоставить особый статус Донбассу.
Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу, при этом он считает, что можно обсудить "особенную систему управления". По его мнению, это может стать компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН признался, что не удивлен такому заявлению нового главы украинской делегации в ТКГ.
«Леонид Кравчук пытается двигаться в рамках тех стереотипов поведения, которые у него всегда были: говорить одно, делать другое, пытаться угодить и первым и вторым. "Пройти между капелек". В данном случае это не получится. Есть четкие соглашения, которые надо либо выполнять, либо не выполнять», - отметил Царев.
При этом он заявил, что приветствует назначение Кравчука в ТКГ.
«Я двумя руками приветствую вхождение Леонида Кравчука в состав переговорной группы. Леонид Кравчук всей своей жизнью показал, что он способен разрушать неразрушимое. Поэтому будем надеяться, что все его заявления, вся его деятельность будет направлена на то, чтобы этот минский процесс в какую-нибудь сторону пришел. Потому что для жителей Донбасса уже лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Либо уже отказаться от минских соглашений и строить независимую республику. Либо входить в Россию. Либо чтобы Украина действительно выполняла все взятые на себя обязательства в строгом соответствии с минскими соглашениями. В последнем варианте я сомневаюсь», - пояснил политик.
Напомним, ранее Леонид Кравчук заявлял о готовности к компромиссам ради урегулирования конфликта в Донбассе.
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