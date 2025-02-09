По ее словам, киевский режим, «который Запад создал своими руками», понимая тупиковость ситуации, требует все больших вложений денег и вооружений. При этом Запад, добавила Захарова, периодически «подбрасывает» новое оружие и финансы, а также «подбадривает» Украину.

До этого глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что первые французские истребители Mirage уже прибыли на Украину. В июне 2024 года французский президент Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организовать подготовку украинских пилотов.

Ранее Мария Захарова заявила, что обсуждать перспективу переговоров по Украине преждевременно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

