Захарова: Поставки Украине истребителей Mirage 2000 загоняют ситуацию в тупик
Поставки Франции истребителей Mirage 2000 Украине еще сильнее загоняют ситуацию в тупик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, киевский режим, «который Запад создал своими руками», понимая тупиковость ситуации, требует все больших вложений денег и вооружений. При этом Запад, добавила Захарова, периодически «подбрасывает» новое оружие и финансы, а также «подбадривает» Украину.
До этого глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что первые французские истребители Mirage уже прибыли на Украину. В июне 2024 года французский президент Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организовать подготовку украинских пилотов.
Ранее Мария Захарова заявила, что обсуждать перспективу переговоров по Украине преждевременно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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