Пентагон: Украина сама должна решать вопрос о захвате Крыма

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил он.

Кол не сообщил, будут ли власти США оказывать финансовую и военную поддержку подобным целям Киева.

За кулисами боевых действий в Херсоне власти Украины готовят секретную миссию по захвату Крыма. Ей руководит «представитель» Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

