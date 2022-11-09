Пентагон: Украина сама должна решать вопрос о захвате Крыма
Американские власти считают, что Украина сама должна решать, стоит ли ей предпринимать попытку захватить Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола.
«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил он.
Кол не сообщил, будут ли власти США оказывать финансовую и военную поддержку подобным целям Киева.
За кулисами боевых действий в Херсоне власти Украины готовят секретную миссию по захвату Крыма. Ей руководит «представитель» Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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