СМИ: в Белом доме считают возможным захват Крыма украинскими военными
Администрация американского президента Джо Байдена считает, что украинские Вооруженные силы в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
«Захват Крыма Украиной теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», — пишет британская газета. Отмечается, что нынешние темпы продвижения украинских войск в Херсонской области обнадеживают.
Ранее депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что цель заставлять Россию отказаться от Крыма – не реалистична. При этом Берлин сам должен решать, в каких вопросах поддерживать Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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