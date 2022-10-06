СМИ: в Белом доме считают возможным захват Крыма украинскими военными

«Захват Крыма Украиной теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», — пишет британская газета. Отмечается, что нынешние темпы продвижения украинских войск в Херсонской области обнадеживают.

Ранее депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что цель заставлять Россию отказаться от Крыма – не реалистична. При этом Берлин сам должен решать, в каких вопросах поддерживать Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

