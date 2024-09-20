Пентагон: Удары Украины вглубь РФ не станут решающим фактором в конфликте

Снятие с Киева ограничений по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь российской территории не гарантирует изменения ситуации в зоне боевых действий, сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

США не готовы снять ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь РФ

По ее словам, намного важнее продолжать стабильно поддерживать Украину и обеспечить все необходимое для ее защиты.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине удары вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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