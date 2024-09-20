Пентагон: Удары Украины вглубь РФ не станут решающим фактором в конфликте
20 сентября 202400:34
Снятие с Киева ограничений по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь российской территории не гарантирует изменения ситуации в зоне боевых действий, сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, намного важнее продолжать стабильно поддерживать Украину и обеспечить все необходимое для ее защиты.
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине удары вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: Удары Украины вглубь РФ не станут решающим фактором в конфликте
- Ученые: COVID-19 распространился с рынка в Ухане
- Нидерланды могут отправить украинских уклонистов домой
- В библиотеке Лейпцига нашли ранее неизвестное музыкальное произведение Моцарта
- Басманный суд арестовал еще пять фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries
- Армия Израиля атаковала пусковые установки «Хезболлы» в Ливане
- Обвинения по делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявлены 33 задержанным
- В России снимут экранизацию игры Atomic Heart
- Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры на фоне событий в Ливане
- Стендап-комику Гаврилову предъявили обвинения в дискредитации ВС РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru