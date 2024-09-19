Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине удары вглубь России
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза снять все ограничения на удары Украины вглубь территории России. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе говорится, что запрет Киеву бить по законным военным целям на российской территории препятствует способности Украины «в полной мере реализовать свое право на самооборону» и делает её уязвимой.
Также депутаты указали, что ограничение на использование оружия, а также недостаточные поставки, грозят подрывом «принятых до сих пор усилий».
Уточняется, что за документ проголосовали 425 депутатов, против высказались 131, ещё 63 парламентария воздержались.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ не приведет к значительной эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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