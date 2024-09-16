США не готовы снять ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь РФ

США не намерены снимать ограничения на удары украинских вооруженных сил дальнобойным оружием по территории России по итогам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

В ходе переговоров, прошедших недавно, Байден и Стармер обсудили текущие вопросы поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала политика США и Великобритании по снятию ограничений для Киева на удары западным оружием по территории России.

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Миллер добавил, что США продолжают работать с украинскими партнерами над вопросом наилучшей поддержки, включая предоставление средств и разведывательной помощи.

Однако представитель Госдепа подчеркнул, что официальных изменений по поводу изменений в политике использования западных дальнобойных ракет нет, «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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